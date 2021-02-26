Стремительное крушение курса Bitcoin продолжается

Главное: Bitcoin быстро снижается в цене. Появились последние котировки.

Детали: В пятницу, 26 февраля, Bitcoin, который занимает 65,9% рынка криптовалют, продолжил свое стремительное снижение. Появились сводки электронных торгов.

Так, на бирже Binance он подешевел сразу на 11,7% до 44 591 доллара.

В среднем по миру Bitcoin снизился в цене на 11,51% до 44 677 долларов.

Стоить напомнить, что в прошлые выходные стоимость данной криптовалюты побила исторический рекорд, взяв отметку в 58 352 доллара.

Напомним, не так давно эксперты пересчитали все Bitcoin в мире.

В тему: ранее аналитики отмечали, что Bitcoin принялся покорять очередные ценовые рекорды после того, как компания Tesla сообщила о своей инвестиционной политике, в рамках которой собирается вложить в данную криптовалюту полтора миллиарда долларов.