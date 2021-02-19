В центральном районе Киева упал строительный кран

Главное: Утром 19 февраля на одной из стройплощадок в Шевченковском районе Киева упал строительный кран.

Детали: Сегодня утром на ул. Семьи Хохловых в Шевченковском районе Киева упал строительный кран. Как сообщается на странице сообщестав «Киев Оперативный» в Facebook, кран упал во время демонтажных работ.

Есть ли пострадавшие во время инцидента, пока неизвестно.

В тему: 26 сентября 2011 года в центре Киева башенный кран, работавший на стройке по улице Лютеранской, 14-в, упал на стоящий рядом жилой дом по ул.Лютеранской, 12. В результате падения крана никто не пострадал.