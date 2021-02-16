В родном городе президента Исполнительная служба отобрала за долги женские трусы

Главное: В Кривом Роге приставы Исполнительной службы отобрали за долги женские трусы и выставили их на аукцион.

Детали: Лот под названием «нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма „BAMBOOPIDRE“, размер L» появился на днях в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ Министерства юстиции. Как сообщает Страна.ua, постановление об описании и аресте имущества должника, включая трусы, вынес Долгинцовский отдел государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

Торги пройдут 22 февраля, стартовая цена лота — 19 гривен 41 коп. Гарантийный взнос равен 0,97 грн.

Пока заявку на аукцион подал только один участник.

В тему: В конце 2005 года Исполнительная служба Минюста оштрафовала главу Минфина Украины Виктора Пинзеныка и главу Госказначейства Александра Шлапака на 170 гривен каждого за невыполнение решений судов, обязавших Минфин и Госказначейство выплатить долг госбюджета перед горбюджетом Киева.