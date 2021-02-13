Зеленский будет чувствовать себя комфортно, когда закроет все телеканалы и партии, оставив только «Слугу народа», – Медведчук

Президент Украины превзошел своих предшественников в давлении на свободу слова. После закрытия трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK следующим шагом Зеленского может стать закрытие оппозиционных партий. Как сообщают «Вести», председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук не исключает таких действий главы государства. Об этом парламентарий сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Политик подчеркнул, что пока Зеленский у власти, он может закрыть все, что ему вздумается, тем более, что запрета деятельности ОПЗЖ активно требуют украинские национал-радикалы.

«Хороший термин ‒ закрыл каналы, закрыл партии, давайте дальше ‒ закрыл страну. Еще что он может закрыть? Все это может закончиться обратной реакцией, — отметил Медведчук. — Представьте себе, по итогам парламентских выборов ‒ вторая партия, вторая фракция в стране. По итогам доверия людей — первая партия в стране. Ну давайте ее закроем. А давайте еще несколько закроем, чтобы осталась одна „Слуга народа“ и все, и будет все нормально».

Парламентарий добавил, что Владимир Зеленский, как человек имеющий отношение к медиа, должен понимать, что на сегодня лишив лицензии «неудобные» телеканалы, он не сможет избавиться от критики.

«Запрет на информацию, на ее распространение в XXI веке, тем более человеком, который хоть что-то в этом понимает, а Зеленский именно в этой сфере должен что-то понимать, во всех остальных сферах он точно ничего не понимает. Он должен осознавать, что XXI век ‒ не тот век, когда коммуникации можно перекрыть, и неприятные, критические для него слова и умозаключения не будут слышны. Будут слышны, мы все организуем так, что украинский народ будет просвещен на тему того, кто возглавляет страну и к какому краху, и каким катаклизмам сегодня ведет его политика», — сказал Медведчук.

Также он напомнил, что любые действия, включая борьбу с оппозицией, должны быть в рамках правового поля, а все методы Зеленского выходят за эти рамки.

«Мы ведем активную борьбу, в том числе и в правовой плоскости ‒ и обращение в Верховный Суд, и поднятие всех вопросов, связанных с тем, на каком основании все это делалось. Потому что вот те доказательства, которые якобы были у Совета национальной безопасности и обороны перед вынесением этого преступного решения, их же нет. И Совет безопасности их тоже не видел. Даже секретарь Совета безопасности, который готовил это решение, сказал: у нас есть предположение. То есть у них предположение, а канал закрыли. У них предположение, а журналистов, 600 человек, выгнали на улицу и 1500 работников», — подчеркнул политик, добавив, что после этого от Президента можно ожидать чего угодно, но лично он и его политическая сила сделают все, чтобы противостоять любым незаконным действиям.