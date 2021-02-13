Сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего

Главное: По подсчетам канадских ученых, заболеваемость COVID-19 имеет ряд особенностей, которые отличают ее от гриппа. В частности, речь идет о более высокой смертности.

Детали: Канадские ученые сравнили смертность от коронавирусной болезни COVID-19 и гриппа. Как сообщает Lenta.ru, они изучили данные о случаях госпитализаций, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019 г по 30 июня 2020 г в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге — в этих районах проживает много людей и зафиксирован высокий уровень коронавирусной инфекции.

Оказалось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в медучреждениях, чем госпитализированные с гриппом. Более того, смертность среди заболевших COVID-19 оказалась выше в 3,5 раза.

Как считают авторы исследования, акие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом, однако они будут исчезать по мере появления коллективного иммунитета к COVID-19.

В тему: 3 марта 2020 года Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус озвучил четыре ключевых момента, которые отличают «китайский» коронавирус COVID-19 от гриппа. Среди них тяжелые осложнения и отсутствие универсвакцины.

Напомним: С начала года в Украине от коронавируса умерли 8350 украинцев, от гриппа и пневмонии — 6818 человек.