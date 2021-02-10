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Новости > Полиция «научила» камеры фиксации замечать еще одно нарушение правил

Полиция «научила» камеры фиксации замечать еще одно нарушение правил

Александр Панько
10.02.21 21:03
127
Полиция «научила» камеры фиксации замечать еще одно нарушение правил

Главное: Начиная со следующего понедельника камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут фиксацию движения по полосе общественного транспорта в Киеве.

Детали: С 15 февраля камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начнут распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Как сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, первая такая камера находится на бульваре Дружбы народов, 36.

«Система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза», — написал он, добавив, что правоохранители намерены и впредь расширять количество камер и их функционал.

Скриншот сообщения Алексея Билошицкого в Facebook

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

Тэги: штраф, общество, видеокамера, камера, общественный транспорт, криминал, полоса, патрульная полиция, видеофиксация, правила дорожного движения, авто, новости Украины, Алексей Билошицкий

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