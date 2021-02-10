Составлена диета для тех, кто переболел COVID-19

Главное: Как питаться после COVID-19? Составлена диета.

Детали: Появилась диета для тех, кто переболел COVID-19. Советы дал российский шеф-повар Дмитрий Табаков.

В частности, он отметил, что вернуть обоняния можно тем, чтобы включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее.

Эксперт говорит: «Обилие специй не поможет, если обоняние полностью потеряно. Если оно начало возвращаться, то следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы».

Также он говорит, что следует готовить диетические блюда.

В свой рацион предлагается включить топинамбур, пастернак, батат , картошку и чеснок.

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