Главврач больницы в Запорожье озвучил причину трагического пожара

Главное: Пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел из-за возгорания медицинского оборудования. По словам главврача Владимира Шинкаренко, это случилось в реанимации.

Детали: Главный врач Запорожской областной инфекционной клинической больницы Владимир Шинкаренко утверждает, что пожар, унесший жизни четырех человек, возник в одном из боксов отделений реанимации. «Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования», — рассказал он в комментарии 061.ua.

По его информации, бригады скорой медицинской помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. «Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы, которые получили ожоги», — заключил Шинкаренко.

Как сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, 5 февраля в регионе объявлено днем траура в память о трех пациентах и враче, которые погибли во время пожара. На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменят все развлекательные мероприятия, внесут изменения в программы теле- и радиовещания.

В тему: В Запорожье в ночь на четверг, 4 февраля, загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погибли трое пациентов и молодая врач.