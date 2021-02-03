Названы две главные пищевые угрозы для сердца

Главное: Что вреднее всего для сердца? Поведала врач.

Детали: Российский врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова поведала, что всего вреднее для нашего сердца. Ее цитируют местные СМИ.

Медики отмечает, что это фастфуд и полуфабрикаты.

По ее словам, фастфуд «является высокорафинированным и жирным, в котором содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно».

Она говорит: «Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы».

Специалист сообщает: «Такие продукты могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов, из-за чего те становятся более изъязвленными, что приводит к инсульту и инфарктам».

Информируется: «Во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе. Следует отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия, ведь его наличие должно насторожить».

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