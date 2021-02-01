Главные новости за 1 февраля 2021 года

— С сегодняшнего дня в Украине начали действовать пониженные цены на газ для населения.

— Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров. Ранее в этот список был внесен природный газ.

— Президент Украины Владимир Зеленский признался, что был шокирован захватом Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Он считает, что миру после этого будет довольно сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

— Украина получит первые дозы вакцины от COVID-19 через две недели. Это препараты Pfizer и BionTech.

— Регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания начинается 1 февраля и продолжится до 5 марта.

— Художник из Грузии в рамках арт-проекта, посвященного политическим узникам в Крыму, превратил подземный переход в центре Киева в «коридор СИЗО».

— В Украине снизилась смертность от COVID-19. Выявлено чуть более двух тысяч новых больных.

— В прошлом году в Украине было совершено более 40 тыс. киберпреступлений. Подавляющее большинство связаны с мошенничеством.

— В Днепре девушка выпала из окна 9 этажа и свалилась на голову выходившего из подъезда мужчины. Сейчас за его здоровье борются врачи областной больницы. Ее спасти не удалось.

— Украинцы гибнут на воде. Появились данные ГСЧС.

— В Украине ожидается снег. Температура воздуха будет очень разной.

— Военные, недовольные результатами выборов в Мьянме, захватили власть в стране и арестовали ее лидера — лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

— Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сделал это эстонский депутат.

— Илон Маск утверждает, что один из его стартапов научил обезьяну играть в компьютерные игры.