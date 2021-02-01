Илон Маск вживил обезьяне чип и научил ее играть в видеоигры

Главное: Илон Маск утверждает, что один из его стартапов научил обезьяну играть в компьютерные игры.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск сообщил об очередном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. Как сообщает Bloomberg, в разговоре с одним из пользователей, который спросил предпринимателя о последних разработках Neuralink, Маск заявил, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

«Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», — рассказал Маск, добавив, что чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него.

При этом видео с обезьяной, которая играет в компьютерный теннис, бизнесмен пообещал продемонстрировать в ближайшие недели.

Основатель SpaceX подчеркнул, что в будущем хотел бы научить обезьян играть друг с другом в пинг-понг.

Также в разговоре с пользователями Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. «Это похоже на Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг», — объяснил устройство импланта владелец Neuralink.

Справка: Стартап Neuralink основан Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.

В тему: В мае 2020 года Маск заявил, что уже в течение года создаст имплант, который можно будет вживлять в человеческий организм. Благодаря ему люди смогут возвращать слух, зрение и другие функции мозга.