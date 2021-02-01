В центре Днепра самоубийца тяжело покалечила прохожего

Главное: В Днепре девушка выпала из окна 9 этажа и свалилась на голову выходившего из подъезда мужчины. Сейчас за его здоровье борются врачи областной больницы. Ее спасти не удалось.

Детали: Сегодня, 1 февраля, на жилмассиве Тополь-3 в Днепре девушка выпала с большой высоты. При этом, как сообщает «Информатор», она упала на голову мужчине, который в это время выходил из подъезда, чтобы отправиться на работу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 34-летнего мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая. Сейчас он находится в отделении политравмы Днепропетровской областной больницы им. Мечникова. У него перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы. Мужчина слышал звук удара, но ничего не помнит.

По данным главврача больницы Сергея Рыженко, по предварительным данным девушка выпала с 9 этажа.

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