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Новости > Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек

Агата Кловская
30.01.21 11:02
281
Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек

Главное: В Украине от COVID-19 умерли 149 человек. Заразились еще 4 685 людей.

Детали: Коронавирус продолжает убивать украинцев. Данные на 30 января приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 4 685 случаев заразы – сразу 1 906 человек были госпитализированы.

За сутки провели 41 781 тестов: методом ПЦР – 23 871, методом ИФА – 17 910.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (412) и Львовской (353) областях, а также в Киеве (341).

Жертвами заразы за сутки стали 149 людей (всего 22 628 погибших).

Выздоровели еще 11 317 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 216 278 человек, а выздоровели 1 014 658 людей.

В тему: мы писали, что депутаты открыли Украину для вакцин, не прошедших клинические исследования.

Тэги: Киев, общество, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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