Главные новости за 27 января 2021 года

- Коронавирус в Украине унес еще 145 жизней. Заразились 3 776 человек.

- Президент Владимир Зеленский заработал на своем посту за 2020 год менее $10 тыс.

- «Динамо» определилось с соперниками на сборе в Турции. Команда сыграет пять матчей.

- Курс гривны растет. Доллар и евро дешевеют.

- В Украине разоблачена группировка хакеров, на протяжении 7 лет похищавшая личные данные с банковских счетов в Великобритании, Германии, Швейцарии, США и др. В результате такой деятельности банкам нанесен ущерб на сумму $2,5 млрд.

- Некоторые собаки обладают феноменальной памятью. О них рассказали ученые.