Студентка из Нидерландов решила избавить колоду карт от валетов, дам и королей

Главное: В Нидерландах создали гендерно-нейтральную колоду карт. Вместо валетов, королей и дам на них изображены бронзовые, серебряные и золотые символы.

Детали: 23-летняя выпускница специальности «Судебная психология» из Нидерландов Инди Меллинк изобрела гендерно-нейтральные карты. Как сообщает Lenta.ru, она заменила валетов, дам и королей бронзовыми, серебряными и золотыми символами, соответственно.

По мнению девушки, классическая колода создает неравенство. «Если у нас есть такая иерархия, что король стоит выше, чем дама, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: „Эй, ты менее важен“», — объяснила Меллинк.

Глава нидерландской федерации бриджа Берит Ван Доббенбург в целом одобрил идею, но подчеркнул, что такое нововведение вряд ли быстро приживется, потому что под него придется изменять правила карточных игр.

Тем не менее, как утверждается, за месяц Меллинк удалось реализовать 1500 гендерно-нейтральных колод. Их раскупили жители Бельгии, Германии, Франции и США.

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