В Кабмине рассказали, будут ли продлевать локдаун после 24 января

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине ожидается увеличение заболеваемости коронавирусом. Но после 24 января страна вернется к так называемому адаптивному карантину.

Детали: Кабинет министров Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом, по его словам, в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.

Он отметил, что с 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. На всей территории страны, скорее всего, будут действовать карантинные правила «оранжевой» зоны.

«Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости), мы ожидаем более значительного роста», — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что медицинская система Украины готова к росту заболеваемости.

«На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек — 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек», — подчеркнул он.

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