Свидетельства о вакцинации от COVID. Украинцам рассказали, что это значит

Главное: В Украине могут появиться специальные свидетельства о прохождении вакцинации от коронавируса. Впрочем, для этого необходимо вакцинироваться одобренными ВОЗ препаратами, а сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

Детали: Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса. Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Во время пандемии страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами, отметил Ляшко. Иностранец при пересечении границы должен иметь полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

«После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает», — отметил Ляшко.

Украинская власть будет более детально рассматривать этот вопрос, когда получит информацию, останавливает ли распространение коронавируса вакцинированный человек, добавил главный санврач.

По словам Ляшко, до пандемии коронавируса такие свидетельства выдавались после проведения вакцинации против желтой лихорадки. Они требовались при пересечении границы в страны, в которых есть вероятность инфицирования лихорадкой.

Вместе с тем, Виктор Ляшко отметил, что иммунный паспорт — это совсем другое дело, и ВОЗ ранее предостерегал от его введения.

«Сегодня вопрос внедрения иммунных паспортов не стоит, а вопрос издания международных свидетельств о проведении вакцинации, он четко урегулирован международными медико-санитарными правилами», — заявил он.

Ляшко также заявил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными препаратами Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

«Подчеркиваю, что международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ», — сказал он.

В тему: В Украине может появиться возможность платной вакцинации от коронавируса вне очереди. Впрочем, случится это не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.