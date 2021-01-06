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Новости > Главные новости за 6 января 2021 года

Главные новости за 6 января 2021 года

Александр Панько
06.01.21 21:37
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Главные новости за 6 января 2021 года

— Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

— Сын украинского политика и бизнесмена Геннадия Корбана погиб в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

— Киберполиции заблокировала сеть веб-ресурсов по продаже «нанопленки для прикрытия номерных знаков авто». При этом указанные пленки не обладали соответствующими свойствами.

— Известный фотограф опубликовал снимки редкой краснокнижной рыси, обитающей в украинских Карпатах.

— Неизвестные убили в Павлограде Днепропетровской области 26-летнего парня, взорвав во рту петарду.

— Трехлетний ребенок выпал из окна 8 этажа дома на Жулянах. По данным соцсетей, его выбросила женщина.

— В Сети опубликована подборка десяти лучших боксерских нокаутов 2020 года, составленная известной промоутерской компанией Top Rank.

— В Японии продана фантастически дорогая черешня. Стала известна цена.

— Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила разрешения от властей Китая на визит группы экспертов для изучения происхождение коронавируса, который, согласно официальной информации, впервые появился в городе Ухань в декабре 2019 г.

— В США впервые смогли телепортировать кубиты фотонов. Стали известны подробности.

— Ferrari Дональда Трампа выставили на продажу. За автомобиль хотят получить немаленькие деньги.

Тэги: США, Япония, медицина, трагедия, здоровье, мир, смерть, Днепропетровская область, аукцион, политика, Карпаты, бокс, спорт, криминал, Дональд Трамп, проверка, Ferrari, Павлоград, Геннадий Корбан, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, черешня, рысь

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