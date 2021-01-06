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Новости > Митрополит Антоний рассказал, какой подарок каждый может подарить Богу на Рождество

Митрополит Антоний рассказал, какой подарок каждый может подарить Богу на Рождество

Александра Кудрявцева
06.01.21 16:19
340
Митрополит Антоний рассказал, какой подарок каждый может подарить Богу на Рождество

Главное: Каждый человек может подарить Господу свое чистое сердце, которое станет яслями для Новорожденного Христа.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем поздравлении.

«Рождество Христово — это удивительный праздник, когда мы отмечаем день рождения нашего Спасителя <...> Какой подарок мы можем подарить Богу? Бог в них не нуждается, Он Абсолютен во всех проявлениях. Но подарок может быть один — очистить свое сердце, где бы Господь возлег в яслях и давал каждому из нас ту благодать, силу жить на земле, бороться ради счастья своего, своих детей, других поколений», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил слова одного из святых отцов о том, что пока Христос хотя бы один раз не родится в сердце конкретного человека, человеку будет мало пользы, даже если бы Христос рождался на этой земле несколько раз. А потому, подчеркнул он, «нужно жить так, чтобы Христос родился в нашем сердце, а для этого нужно его очищать».

По его словам, Бог родился для того, чтобы всегда быть рядом с нами и чтобы мы всегда ощущали Его помощь: «И подлинно религиозный человек это ощущает. Если бы не было такого единения человека с Богом, то, наверное, вообще не было бы ни одного христианина на земле».

Владыка Антоний подчеркнул, что чем чище в смирении становится человек, тем он становится богаче — по-настоящему и во всем.

«И это богатство наполняет и жизнь каждого конкретного человека подлинным счастьем человеческим. Ведь от человека на самом деле не много зависит, и от него Бог не многого ждет, но то, что мы можем делать, мы должны делать. Надежда на Бога — это не бездействие, это всегда работа над собой. Борьба должна быть, но борьба в своем сердце, ежедневная, ежесекундная, чтобы там не поселился совершенно другой дух — дух раздора, дух агрессии», — объяснил управделами УПЦ.

Он напомнил, что Церковь сейчас очень молится о том, «чтобы Богомладенец Христос проявил свою силу и у нас на земле прекратилась война, которая на протяжении уже почти шести лет истощает украинский народ».

«Мы со своей стороны будем стремиться, чтобы наше сердце действительно было подлинными яслями, где уютно Богомладенцу Христу, откуда он не хочет уходить, откуда мы Его не изгоняем, а делаем все для того, чтобы Он там сохранился, развивался. И в этом как раз смысл развития жизни христианской. <...> Пусть Господь укрепит всех нас, дает силы, здоровье для того, чтобы мы были подлинными христианами, подлинными верующими людьми, подлинными гражданами своего Отечества, которые трудятся ради ближнего, любят Бога и ближнего и делают все для того, чтобы наша земля, православная земля, действительно созидалась на основании веры православной, Церкви Православной — канонической Церкви, которая берет свое начало с Днепра, с Крещения святого благоверного князя Владимира», — заключил митрополит Антоний.

В тему: В Рождественские праздники на 112-м состоится телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ».

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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