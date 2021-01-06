Bitcoin снова рекордно дорожает

Главное: Bitcoin взял еще одну высоту. Криптовалюта дорожает.
Детали: Криптовалюта Bitcoin продолжает стремительно дорожать. Ее цена растет уже несколько недель кряду.
На минувших электронных торгах, проходивших на международных биржах, Bitcoin взял еще одну высоту, подорожав более чем 11%, и достигнув отметки в 35 634 долларов.
В итоге цена закрепилась на среднем значении в 35 887 долларов.
Ранее эксперты пересчитали все Bitcoin в мире.
Напомним, что на долю Bitcoin приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.
В тему: накануне мы писали, что Bitcoin взял еще одну рекордную «высоту».