Ученые выяснили кое-что крайне неприятное о сроках коронавирусного заболевания

Главное: Пациенты, переболевшие коронавирусной болезнью, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах. Причем некоторые из них продолжают беспокоить их даже спустя шесть месяцев после заражения.

Детали: Исследователи из группы Patient Led Research for COVID-19, которая объединяет ученых, страдающих от продолжительных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, опросили 3762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран мира. Как сообщает The Guardian, всего респондентам поставили 257 вопросов на 9 языках.

К анализу допускались люди, которые имели симптомы, которые длились более 28 дней, начиная с июня 2020 года.

В итоге около 65% респондентов признались, что чувствовали последствия еще в течение шести месяцев.

Среди них:

— усталость;

— недомогание после нагрузки;

— когнитивная дисфункция («мозговой туман»);

— неврологические проблемы;

— головные боли;

— проблемы с памятью;

— бессонница;

— мышечные боли;

— учащенное сердцебиение;

— одышка;

— головокружение;

— проблемы с речью.

В целом удалось зафиксировать 205 симптомов в 10 органах человека, 66 из которых могут проявляться спустя более чем полгода после заражения.

Как подчеркнул профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтман, «этих данных еще нет в медицинских учебниках, и почти не было опубликовано никаких крупных исследовательских работ», но это не означает, что их нужно игнорировать. По его убеждению, простое изучение больших чисел и статистических данных способно улучшить представление о том, что происходит.

При этом, как подчеркивается, выводы надо делать с осторожностью, учитывая возможную нерепрезентативность выборки. Так, большинство участников сообщали о наличии хотя бы одного ранее существовавшего заболевания, такого как аллергия, мигрень и астма.

Кроме того, исследование проводилось и среди тех, у кого было подтвержденное заболевание, и тех, кто лишь подозревал, что переболел.

В тему: В ноябре 2020 года ученые из Оксфордского университета в Великобритании пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом SARS-CoV-2, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.

Спустя месяц австралийские ученые установили, что у людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вырабатывается долгосрочный иммунитет к инфекции. На данный момент срок его действия составляет не менее 8 месяцев.