Ученые выяснили кое-что крайне неприятное о сроках коронавирусного заболевания

Главное: Пациенты, переболевшие коронавирусной болезнью, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах. Причем некоторые из них продолжают беспокоить их даже спустя шесть месяцев после заражения.
Детали: Исследователи из группы Patient Led Research for COVID-19, которая объединяет ученых, страдающих от продолжительных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, опросили 3762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран мира. Как сообщает The Guardian, всего респондентам поставили 257 вопросов на 9 языках.
К анализу допускались люди, которые имели симптомы, которые длились более 28 дней, начиная с июня 2020 года.
В итоге около 65% респондентов признались, что чувствовали последствия еще в течение шести месяцев.
Среди них:
— усталость;
— недомогание после нагрузки;
— когнитивная дисфункция («мозговой туман»);
— неврологические проблемы;
— головные боли;
— проблемы с памятью;
— бессонница;
— мышечные боли;
— учащенное сердцебиение;
— одышка;
— головокружение;
— проблемы с речью.
В целом удалось зафиксировать 205 симптомов в 10 органах человека, 66 из которых могут проявляться спустя более чем полгода после заражения.
Как подчеркнул профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтман, «этих данных еще нет в медицинских учебниках, и почти не было опубликовано никаких крупных исследовательских работ», но это не означает, что их нужно игнорировать. По его убеждению, простое изучение больших чисел и статистических данных способно улучшить представление о том, что происходит.
При этом, как подчеркивается, выводы надо делать с осторожностью, учитывая возможную нерепрезентативность выборки. Так, большинство участников сообщали о наличии хотя бы одного ранее существовавшего заболевания, такого как аллергия, мигрень и астма.
Кроме того, исследование проводилось и среди тех, у кого было подтвержденное заболевание, и тех, кто лишь подозревал, что переболел.
В тему: В ноябре 2020 года ученые из Оксфордского университета в Великобритании пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом SARS-CoV-2, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.
Спустя месяц австралийские ученые установили, что у людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вырабатывается долгосрочный иммунитет к инфекции. На данный момент срок его действия составляет не менее 8 месяцев.