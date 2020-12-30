В Церкви заявили, что решения Синода РПЦ не ограничивают права УПЦ

Главное: Распространяемая в некоторых украинских СМИ информация, что Священный Синод РПЦ на своем последнем заседании якобы ограничил некоторые права Украинской Православной Церкви, не соответствует действительности.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале.

В частности, уточнил он, речь идет о журнале № 113 заседания Синода РПЦ от 29 декабря, в котором говорится, что тексты служб святым Самоуправляемые Церкви должны согласовывать с Патриархией.

Протоиерей Николай Данилевич пояснил, что данное решение не касается УПЦ, статус которой выше Самоуправляемой Церкви, и «мы уже давно сами совершаем канонизации святых и составляем тексты богослужений святым, без согласования с РПЦ. И вряд ли эта ситуация изменится в сторону ограничения наших прав».

«Конечно, бывает иногда, что некоторые решения Синода РПЦ, в которых упоминается УПЦ, трактуются так, как это делают наши СМИ. Однако реалии жизни нашей Церкви другие. УПЦ растет и развивается, и втиснуть обратно некоторые аспекты ее жизни в рамки некоторых регламентирующих документов уже сложно, а иногда и невозможно», — подчеркнул спикер УПЦ.

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