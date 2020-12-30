Британцы поведали о странном симптоме рака легких

Главное: Назван симптом рака легких. Его озвучили британцы.

Детали: Специалисты из организации Cancer Research UK поведали о странном симптоме рака легких. Появился их отчет.

Эксперты говорят, что о нем могут свидетельствовать шишки или опухшие области в подмышечной впадине.

Специалисты отмечают: «Такие такие проявления могут сигнализировать о том, что болезнь затронула лимфатические узлы».

Также сообщается, что лимфоузлы могут увеличиваться и в случае инфекционных заболеваний.

Британцы информируют: «Среди других менее распространенных симптомов рака легких стоит отметить утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах».

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