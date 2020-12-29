Озвучены ранние скоротечные симптомы COVID-19

Главное: Каковы ранние симптомы COVID-19? О них говорят медики из США.

Детали: Американские медики из клиники Майо поведали о ранних симптомах коронавируса. Появился их отчет.

Специалисты говорят: «COVID-19 могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, в том числе потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея».

Подчеркивается: «Это не самые распространенные признаки инфекции, они скоротечны и могут длиться лишь один день».

Они отметили: «Тошнота может свидетельствовать о ряде других заболеваний. В случае с коронавирусом за ней последуют другие признаки – кашель, температура, потеря вкуса и обоняния».

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