Митрополит Антоний - о Фанаре: никто не может убрать из реальности УПЦ и миллионы ее прихожан

Главное: Константинопольский Патриархат способен принять абсурдное решение в отношении Украинской Православной Церкви, но ни одна Церковь не может решать за другую, тем более неподчиненную ей Церковь, ее судьбу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) считает, что в своей нынешней риторике Фанар «лишь поджидает удобного политического случая, чтобы уничтожить Церковь».

«Священный Синод вынес свое суждение: Константинопольский патриарх не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления относительно Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий никогда не находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, а потому решения этой Церкви относительно него не имеют никаких канонических оснований. Более того, наш Предстоятель никаким законным церковным судом не отстранялся от управления Киевской Митрополией и Украинской Православной Церковью, а поэтому нет никаких причин говорить о том, что он утратил свои полномочия как Митрополит Киевский и всей Украины», — заявил управляющий делами УПЦ.

При этом митрополит Антоний подчеркнул, что «никто не может убрать из реальности Украинскую Православную Церковь и миллионы ее прихожан».

«Нас можно не замечать, игнорировать, но вымарать нас из действительности невозможно. Как и невозможно окриком из Стамбула поколебать авторитет нашего Блаженнейшего и любовь к нему со стороны нашей паствы. Есть только одно опасение. Сказанные патриархом Варфоломеем слова могут свидетельствовать о том, что Фанар лишь поджидает удобного политического случая, чтобы уничтожить нашу Церковь. Так сказать, ждет нового воцарения в Украине сил, которые поднимут на знамена лозунги „армовиры“», — сказал митрополит Антоний.

Вместе с тем он отметил, что УПЦ выбирает в отношении Патриарха Варфоломея «путь сожаления и молитвы».

«И, конечно, стояния за чистоту веры и святые каноны. Ведь Церковь истинно-канонической является не потому, что таковой ее признает Фанар, а потому, что она хранит церковные каноны, а не разрушает их. К сожалению, подобные примеры уже были в прошлом. Стоит вспомнить, как Фанар воспользовался приходом к власти в России большевиков. Он не только захватил некоторые канонические территории Русской Православной Церкви, но и принимал активное участие в попытке ее уничтожения с помощью проекта т.н. обновленческой церкви.

Как мы видим, это поведение отнюдь не соответствует духу Евангельской любви. А ведь все, что противно Богу, рано или поздно терпит крах», — констатировал управделами УПЦ.

В тему: В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве.