В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве

Главное: Визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразен, но и опасен, поскольку может спровоцировать волну рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви.



Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на «Вести», об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).



«Наша позиция проста. Мы против визита Патриарха Варфоломея в Киев. В частности, это продиктовано соображениями сохранения общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники ПЦУ в отношении верующих УПЦ», — отметил митрополит Антоний.



По мнению управделами УПЦ, следует опасаться, что визит Варфоломея в Украину приведет к тому, что «сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины».



Митрополит Антоний напомнил, что согласно Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому несмотря на то, что президент имеет право представлять государство в международных отношениях и руководить внешней политикой, в «Конституции нет позиций, которые бы фиксировали право гаранта Конституции вместо религиозных организаций заниматься внешнецерковной деятельностью».



Управделами УПЦ подчеркнул, что в связи с подтверждением официальной информации о визите Варфоломея активистами ПЦУ создаются попытки манипуляции общественным мнением и обострения провокаций по захвату храмов.



«Недавний инцидент с попыткой захвата храма УПЦ в селе Михальча Черновицкой области, когда сторонники ПЦУ избивали наших верующих и кувалдой выносили храмовую дверь, произошел параллельно с визитом митрополита Галльского Эммануила в Киев на открытие Андреевской церкви. Некоторые эксперты прямо связали эти два события и отметили, что успех церковной рейдерской атаки на Буковине должен был продемонстрировать зарубежному гостю и вообще широкой аудитории якобы настрой простых людей на дальнейший переход общин из УПЦ в ПЦУ. А если говорить не о просто манипуляциях, а реальности, то, согласно экспертному мнению, захват нашего храма в селе Михальча должен был создать почву для раскачивания в следующем году общественной ситуации и провоцирования новой волны рейдерства в отношении УПЦ. Именно поэтому мы считаем визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразным, но и опасным», — подчеркнул митрополит Антоний.

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