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Новости > Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского, — Подоляк

Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского, — Подоляк

Автор: «Фраза»
25.12.20 09:26
767
Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского, — Подоляк

Ни с кем из олигархов или крупных бизнесменов у президента Владимира Зеленского нет таких дружеских отношений, чтобы они влияли на его решения. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет «Газета».

«Игорь Коломойский сегодня не влияет на решения, которые принимает государство. Давайте скажу шире: влиять на президента Зеленского не-воз-мож-но. У него нет таких дружеских отношений, которые позволили бы кому-то на него влиять при принятии глобальных государственных решений. Ни один из олигархов и крупных бизнесменов сегодня ни на йоту не влияет на его решение», — заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Зеленский хорошо разбирается в людях, чтобы понять, кто хочет его обмануть.

«Для Владимира Зеленского доверительное отношение к людям — основа его мировоззрения. Он интуитивист, очень быстро разбирается: человек компетентный, профессиональный, действительно готов работать в рамках правил или собирается его обмануть», — считает Подоляк.

Система агрессивно сопротивляется, она воюет против Зеленского, комментирует советник Ермака: «И все эти медийные и политические проявления, и конституционный кризис, в который нас искусственно загнали, и постоянные истерики о дефиците медикаментов — это сопротивление системы. Это нормально. Единственное, что ненормально, то, что у президента нет медийного ресурса, чтобы показать — эта система его не сломает».

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