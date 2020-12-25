Однажды в далекой-далекой галактике: астрономы «потеряли» огромную черную дыру

Главное: Астрономы до сих пор не смогли обнаружить сверхмассивную черную дыру, которая по всем расчетам должна находиться в галактике Abell 2261.

Детали: Международная группа астрономов не смогла обнаружить сверхмассивную черную дыру в галактике Abell 2261, находящейся в 2,7 млрд световых лет от Земли. Как сообщает Lenta.ru, по их расчетам, это крайне странно, так как ее масса достигает 100 млрд Солнц.

Изучая данные космической рентгеновской обсерватории Chandra, исследователи заметили косвенные признаки слияния двух сверхмассивных черных дыр. Во-первых, ядро Abell 2261 намного больше, чем может быть у галактики ее размера.

Во-вторых, расстояние между центром галактики и ближайшим плотным скоплением звезд составляет около двух тысяч световых лет, что довольно много. Это происходит, когда две сближающиеся черные дыры начинают отталкивать рядом находящиеся звезды.

В новой работе специалисты проанализировали еще больше данных, а также рассмотрели вариант, при котором черная дыра могла быть выброшена из родительской галактики в результате слияния последней с другой галактикой. В этом случае должно было произойти соединение двух черных дыр в одну еще более массивную черную дыру, что породило бы гравитационную волну.

Однако никаких признаков перегретого вещества, которое бы указывали на существование данной черной дыры, ученым так и не удалось до сих пор обнаружить. Это может объясняться тем, что черная дыра либо слишком медленно поглощает вещество, оставаясь незаметной для астрономов, либо она успела «убежать» довольно далеко из центра галактики.

Справка: Сверхмассивные черные дыры — космические объекты, имеющие определенные специфические свойства, отличающие их от меньших черных дыр, в частности, меньшую плотность. По состоянию на 2014 год сверхмассивные чёрные дыры обнаружены в центре многих галактик, включая наш Млечный Путь.

В тему: Нобелевскую премию по физике 2020 года получили трое ученых, чьи работы исследуют явление черных дыр и фактически доказывают реальность их существования.

Напомним: Осенью 2011 года используя сразу пять космических аппаратов, астрономы смогли определить детали поглощения черной дырой материи из окружающего аккреционного диска. Дыра, которую изучали астрономы, относится к классу сверхмассивных черных дыр — ее масса составляет примерно 300 миллионов солнечных. Она располагается в центре галактики Маркарян 509 (названной так в честь советского астронома Вениамина Маркаряна), находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет от Млечного Пути.

В декабре того же года астрономы из Университета Лестера объяснили особенности излучения галактических центров наличием вокруг сверхмассивных черных дыр торических облаков пыли.

Летом 2015 года ученые обнаружили самую маленькую черную дыру из всех ранее известных.

В марте 2017 года ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.

В начале августа ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего предположили, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно земным паразитам. Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана.

Осенью того же года физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новую теорию формирования первичных черных дыр. Ученые предположили, что первичные черные дыры возникли спустя доли секунды после Большого взрыва, а их взаимодействие с нейтронными звездами приводит к синтезу тяжелых элементов, в частности, золота, серебра, платины и урана.

В апреле 2019 года Ученые Европейской южной обсерватории представили первые в истории «фотографии» горизонта событий черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути.

В начале 2020 года специалисты NASA впервые смогли получить подробный снимок центральной части нашей галактики. В центре снимка можно разглядеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее.