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Новости > В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год

В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год

Александра Кудрявцева
23.12.20 16:50
486
В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год

Главное: Отпраздновать Новый год можно за постным столом, с минимумом алкоголя, главное, чтобы семья получила возможность собраться вместе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Новый год, конечно, праздник светский, но ничего плохого он в себе не таит. Скорее наоборот. Вы когда-нибудь обращали внимание, как за всеобщей суетой, которая в последнее время едва ли не нормой жизни стала, мы катастрофически отвыкли друг от друга. В первую очередь — близкие люди», — отметил священник.

Он напомнил, что в весенний период жёсткого карантина увеличился процент разводов, поскольку люди вынуждены были проводить вместе так много времени, как не проводили никогда, и в итоге некоторые из них поняли, что они друг другу невыносимы.

«Дело в том, что время, проводимое вместе, будет в радость лишь в случае, если научиться это время вместе проводить и..возможностей собраться семьёй, например, за столом, едва ли больше, чем нерабочих дней в календаре. И Новый год в их числе. Так зачем же пренебрегать хорошей возможностью? Конечно, праздновать можно по-разному, да и лишнее себе позволить могут некоторые. Но дело ведь не в празднике, а в человеке. Пьяница напьётся и в Рождество, дебошир подерётся и на Пасху. То, чем для каждого из нас может стать Новый год, зависит только от нас. Превратите его в тёплый семейный праздник — и вопрос о том, допустимо ли верующим праздновать Новый год, отпадёт сам собой», — заключил священник.

В тему: Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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