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Новости > Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей

Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей

Александра Кудрявцева
23.12.20 13:45
226
Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей

Главное: Архиерей Украинской Православной Церкви написал Рождественскую песню для учащихся воскресных школ.

Детали: Автором песни стал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tulchin-eparchia.org.ua.

Свое сочинение владыка посвятил священникам, диаконам, их матушкам и детям.

Песня «Що за диво? Про що пісню ангели співають?» написана в стиле традиционных украинских колядок. Стихи положены на простую музыку из 2-х мелодических строк.

Рождественское песнопение в авторском исполнении можно услышать на сайте Тульчинской епархии УПЦ.

Также на сайте опубликован русский вариант песни «Что за диво? Чудо-песни раздаются с Неба!».

«Ноты с авторской гармонизацией песни будут выложены на сайте в скором времени. Желающим подписать для текста митрополита Ионафана другую музыку преград от автора нет», — отметили в епархии.

В тему: Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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