Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха

Главное: Правила Вселенских Соборов, которыми Константинополь обосновывает свои притязания на исключительную власть в Церкви, ограничивают его вмешательство в дела других епархий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал в интервью порталу «Православная жизнь».

Есть два правила Вселенских Соборов, на которые ссылаются при попытке оправдать амбиции Константинопольского патриарха на первенство в Православной Церкви. Это 3-е правило II Вселенского Собора и 28-е правило IV Вселенского Собора.

Оба правила выделяют Константинопольскую кафедру из-за возросшего политического значения самого города, в котором теперь место «царя и сената», но не дают Фанару какой-то особенной власти в Церкви, подчеркнул епископ Сильвестр.

«Как видно из этих правил, статус и полномочия епископа Константинополя в древности были связаны с политическим значением Константинополя как новой столицы, — сказал он. — Не с древностью кафедры, не с апостольским происхождением и тем более не с Божественным правом, а лишь с тем, что это город царя и сената».

28-е правило Халкидонского Собора разрешает Константинопольскому епископу поставлять митрополитов в некоторых соседних областях. Но он и до этого пытался расширить свою власть, так как имел в подчинении только столицу.

«Данное правило не только выделяет Константинопольскому епископу церковную область, но и ограничивает его вмешательство в дела других диоцезов. Именно так понимают это правило и византийские толкователи», — подчеркнул епископ Сильвестр.

«Давайте еще раз вспомним — Константинополя не существует. Есть Стамбул. Греки мифологизировали Константинополь, сделав его этаким Китеж-градом на греческий манер. Константинополь — это город-память, город-миф, город-призрак и город-мечта. Мечта о былом статусе, блеске и величии православной империи. Как говорил один автор: „Греки живут так, как будто бы не слышали о падении Константинополя“», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью.