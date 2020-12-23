Кабмин предлагает штрафовать украинцев за нарушение самоизоляции

Главное: Кабмин предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект, которым вводятся штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение обязательной самоизоляции.

Детали: Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря одобрил законопроект о введении в стране штрафов за нарушение самоизоляции в случае эпидемии. Как сообщает «Интерфакс-Украина», документом предлагается взимать с нарушителей от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии с проектом предлагает также внести изменения в Кодекс административных правонарушений с целью реализации полномочий исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов относительно рассмотрения таких правонарушений, реализации полномочий Нацполиции, органов государственной санэпидемслужбы относительно составления протоколов и рассмотрения таких правонарушений, а также реализации полномочий Госпогранслужбы относительно рассмотрения дел по правонарушениям в случае их выявления в пунктах пропуска через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.

В тему: Британский онлайн-словарь Collins назвал самым популярным в 2020 году слово lockdown. Как объяснили авторы словаря, в списке претендентов были другие слова и выражения, связанные с пандемией, такие как «коронавирус», «социальная дистанция» и «самоизоляция», однако именно «локдаун» «объединил миллиарды людей во всем мире».