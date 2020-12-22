Главные новости за 22 декабря 2020 года

— С начала года в Украине от коронавируса умерли 8350 украинцев, от гриппа и пневмонии — 6818 человек. Общая смертность за означенный период составила 485734 человека.

— За сутки COVID-19 унес в Украине 232 жизни. Данные на 22 декабря.

— В селе Гнидын на Киевщине неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко в его собственном доме.

— Антибиотики в Украине могут продавать по электронному рецепту. Таковы планы правительства.

— COVID-19 попал на Антарктиду. Теперь официально.

— Джо Байден сделал прививку от коронавируса. Появилось видео.

— В чешском монастыре ученые обнаружили гвоздь. По мнению археологов, он может иметь отношение к распятию Иисуса Христа.

— Израильские археологи, опираясь на реликвии и исторические тексты, за 7 месяцев воссоздали плиты храма на Елеонской горе в Иерусалиме, где две тысячи лет назад ходил Иисус Христос.

— Произошло «слияние» Юпитера и Сатурна. Появилось видео.

— Жители Гавайев сняли на видео извержение вулкана Килауэа. По данным местных ученых, это одно из самых продолжительных извержений за всю историю наблюдений на Земле.

— В Китае умерла самая старая панда в мире. Ей было 38 лет.