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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью

Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью

Александра Кудрявцева
22.12.20 17:15
396
Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью

Главное: Когда в душе Господь в центре, во главе всего, то человек обретет покой и мир в сердце.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Христиан отличает (по крайней мере, должна отличать) способность любить. Любовь эту надо возгревать, любовь должна быть до самозабвения, но если видишь, что тот, кто окутан такой любовью — искренней, самоотверженной, ничего не ждущей взамен, принимает это как должное и растет в собственном величии, то надо ли так? Не будет ли во вред всем это? Как найти грань и меру, чтобы не навредить никому? Уж на что материнская любовь считается святой и жертвенной, но и она не всегда на пользу чаду», — отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что поможет понять, где, когда и насколько полезно жертвовать собой.

«В полную меру это самоотвержение должно быть только в ответ на слова Господа: „Отвергнись себя, возьми крест свой и иди за Мной“. Если между душой и Творцом встает кто-то: дети, родители, священник, друг, муж, жена или кто угодно еще — их любить не запрещает Господь, но разумно, не до потери сознания...Первой заботой всегда должно быть главное —Богу ли отдано первое место в душе, в жизни. Если нет, то неминуемо будут терзать душу масса переживаний», — напомнил владыка.

Он объяснил, что для человека незаметно происходит подмена: образ Господа тускнеет, меркнет перед образом живого, конкретного человека.

«Даже если это ребенок, растущий на глазах, или священник, стремящийся помочь, или родственник — да кто угодно, душе все равно придется „взять крест“, чтобы Господь не оказался в стороне. Идти за Ним, стараясь не на секунду не отрываться, не терять его из виду. Это крест. И очень нелегкий, потому что мы самолюбивы. Нам хочется, как бы мы ни уверяли себя в самоотверженности и бескорыстии. Хочется видеть, что мы не зря стараемся, что находим отклик в душе того, ради которого не жалеем сил. Когда в душе Господь в центре, во главе всего — сожалений не будет. Не будет недоумений, обид. Забыть себя- не значит перестать существовать. Это значит только подчинить свой эгоизм более стоящему — исполнению заповеди Божией», — сказал митрополит Антоний.

По мнению владыки, душа будет мирна и спокойна, когда «забудет о себе, чтобы помнить о Боге».

«Хватит рассуждения и понимания как, с кем, когда вести себя, чтобы не только не повредить никому, но и себе не нанести ненужных огорчений. Так жили поколения наших предшественников, не ищущих в жизни ничего так, как Бога. Они не часто говорили об этом, но знали опытно, что в Боге начало премудрости, жизни, сил и счастья. Все сопутствующее помогало укрепить это в сознании», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, чем опасна «ревность не по разуму».

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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