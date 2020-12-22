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Новости > Митрополит Антоний рассказал, чем опасна «ревность не по разуму»

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна «ревность не по разуму»

Александра Кудрявцева
22.12.20 13:27
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Митрополит Антоний рассказал, чем опасна «ревность не по разуму»

Главное: Нужно учиться вникать в то, что приблизились к пониманию Бога и не спешить «просвещать» окружающих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич),о бъясняя слова апостола Павла из Послания к Галатам о его прошлой жизни (Гал. 1: 13).

«Почему нам Церковь напоминает о том периоде жизни апостола Павла, который он не скрывал, но вспоминать о котором ему вряд ли было приятно? Возможно, для того чтобы сказать всем, что прошлое не было безупречным, показать пример того, что Бог смотрит на сердце и всякому желающему прийти к Нему открывает вход, принимая искренне покаяние и не укоряя прошедшим. Возможно, и для того чтобы каждый ценил ту истинность и силу убеждения, которые не могут удерживать человека в состоянии равнодушия, теплохладности, беспечности. Бог предпочитает живых, горящих духом, преданных Ему. Даже тогда, когда в их понимании были ошибки, Господь исправляет их», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что апостол Павел «получил откровение от Господа в такой мере, что уже не требовалось ему идти учиться у других апостолов...Открытое Господом надо было еще усвоить — для этого побыть в тишине, помолиться, почувствовать и понять, что предстоит нести людям».

«Нам нужно учиться вникать в то, что, слава Богу, приблизились к пониманию и не спешить говорить об этом особенно тем, чьи мысли еще далеко блуждают от дорогого нам. Увидит Господь, что мы серьезно и ответственно отнеслись к познанному нами, тогда и даст. Уста и премудрость, которым не возмогут противиться все противящиеся. Это тоже серьезный урок для тех, кто не остыл после первых вдохновляющих открытий, спешит просвещать всех. Часто такая ревность называется святыми отцами „ревность не по разуму“. Поэтому лучше не спешить, чтобы не давать воли самомнению и самонадеянности», — объяснил митрополит Антоний.

Архиерей подчеркнул, что от каждого требуется внимание, ответственное отношение и благодарность Творцу за то, что Он учит ценному и доступному для каждого желающего.

В тему: Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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