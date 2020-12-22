Налетчики избили и ограбили в собственном доме мэра Броваров

Главное: В селе Гнидын на Киевщине неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко в его собственном доме.

Детали: Пятеро злоумышленников избили и ограбили городского голову Броваров Игоря Сапожко в с. Гнидын Киевской области. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на информированный источник, преступники проникли в дом мэра, связали его, жену и ребенка и угрожая оружием, забрали $10 тыс., а также ювелирные изделия.

Информацию о нападении подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская. Как сообщает УНИАН, по ее словам, на данный момент правоохранители разыскивают налетчиков без объявления спецоперации.

Справка: Игорю Сапожко 43 года, родился в Киеве. Депутат и секретарь Броварского городского совета с 2006 года, выдвигался по спискам ВО «Батькивщина». С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а с 2010 стал главой города. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдана — 20 февраля 2014.

В тему: В декабре 2017 года в Киеве неизвестные среди бела дня ограбили помощника внефракционного народного депутата Якова Безбаха.