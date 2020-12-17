Сборную России отстранили от большого спорта на 2 года

Главное: CAS подтвердил решение WADA об отстранении России от крупных международных спортивных соревнований. Правда, это не касается Евро-2020.

Детали: Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил решение WADA от декабря 2019 года об отстранении России от крупных спортивных соревнований за допинг. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Как сообщается, срок наказания истекает 16-го декабря 2022 года.

В связи с этим, Россия, чьи спортсмены уже выступали без гимна и под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, будет вынуждена таким же образом выступать на Играх в Токио летом 2021 года и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

При этом в Олимпийских играх под нейтральным флагом смогут участвовать лишь те спортсмены, которые докажут непричастность к допингу.

Что касается Чемпионата мира по футболу-2022, то сборная России на ЧМ-2022 (начиная с отбора) сможет выходить на поле только в белой экипировке и без гимна. При этом на Евро-2020 это наказание не распространяется, поскольку УЕФА не принял кодекс WADA.

Кроме этого, страна не сможет принимать крупные спортивные мероприятия.

В тему: В декабре минувшего года Исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Это касается, в том числе, Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.