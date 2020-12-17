На следующей неделе в Украине улучшится погода

Главное: В Украине улучшится погода. Появился прогноз синоптиков.

Детали: Со следующего понедельника, 21 декабря, погода в Украине улучшится. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают малооблачную погоду по всей территории страны. Должно быть без осадков.

Днем прогнозируют от минус 3 до плюс 5, а ночью от 6 мороза до 1 тепла.

В Киеве обойдется без осадков: днем будет от 0 до 2 тепла, а ночью от 2 мороза до 0.

Карта погоды:

В тему: ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 19-20 декабря.