Одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19

Главное: Президент Бразилии отказался прививаться от коронавируса. Он объяснил, почему.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался делать себе прививку от коронавируса. Его цитируют местные СМИ.

Одиозный политик заявил: «Я не буду прививаться! Точка!»

Он удивился: «Моя жизнь в опасности? Это моя проблема!»

Также Жаир Болсонару добавил: «Прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет».

Кроме этого бразилец отметил: «Я сомневаюсь в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от COVID-19».

В тему: мы писали, что президент Бразилии сделал резонансное заявление по поводу коронавируса.