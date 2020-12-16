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Новости > Одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19

Одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19

Агата Кловская
16.12.20 20:08
425
Одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19

Главное: Президент Бразилии отказался прививаться от коронавируса. Он объяснил, почему.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался делать себе прививку от коронавируса. Его цитируют местные СМИ.

Одиозный политик заявил: «Я не буду прививаться! Точка!»

Он удивился: «Моя жизнь в опасности? Это моя проблема!»

Также Жаир Болсонару добавил: «Прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет».

Кроме этого бразилец отметил: «Я сомневаюсь в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от COVID-19».

В тему: мы писали, что президент Бразилии сделал резонансное заявление по поводу коронавируса.

Тэги: мир, Бразилия, коронавирус, COVID-19, Жаир Болсонару

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