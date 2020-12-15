Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины «Спутник V» заканчивается раньше всех других мировых вакцин

Третий этап клинических испытаний вакцины «Спутник V» в отличие от других заканчивается в марте 2021 года. Другие же вакцины от коронавируса закончат этот этап исследования только в 2022-2023 годах. Как сообщает 112.ua, об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«В отношении третьей фазы клинических испытаний вакцины. Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире и о которых говорят, пишут и которыми уже начали вакцинирование, находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 2022-го, в начале 2023 года. Вдумайтесь: в конце 22-го, в начале 23-го. Pfizer — 2023 год. Вакцина AstraZeneca — Британия. Ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 22-го — начале 23-го. Третье: вакцина „Спутник V“ заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 2021 года. Массовая вакцинация началась с вакцины „Спутник-V“, эффективность которой находится в пределах 91-95%. Более того, вчера было сообщение от института разработчика этой вакцины, Центра Гамалея, о том, что в случае тяжелых заболеваний коронавирусом эта вакцина действует от возможности тяжелых последствий и тяжелых заболеваний на 100% эффективности. Это единственный результат, который есть сегодня в мире среди всех вакцин. Более того, 95% эффективности на этом этапе клинических испытаний, в третьей фазе, имеют Moderna и Biotech, и в среднем 70% эффективности имеет AstraZeneca, что допускается ВООЗ, так как все, что свыше 65%, может реализовываться в качестве вакцины от тех или иных заболеваний», — отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что, имея все эти данные, власть, отказываясь от российской вакцины, ведет себя просто преступно по отношению к украинцам.

«Это очередное свидетельство ограниченности, дилетантства и непрофессионализма нашей власти, МОЗ, которые демонстрируют еще раз, что они выступают политически мотивировано в вопросах, где необходимо думать о жизни и здоровье наших людей, украинских граждан. Этого не происходит, и власть себя ведет, как МОЗ, так и в целом Зеленский и его команда, по вопросу вакцинации населения, преступно», — добавил политик.

Напомним, 6 октября Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поставил вопрос о возможности поставок вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, на территорию Украины для защиты жизни и здоровья украинских граждан. В начале ноября Виктор Медведчук провел еще одну встречу с президентом Российской Федерации В. Путиным, где озвучил просьбу о производстве вакцины «Спутник V» (подтвержденная эффективность которой составляет 95%) на территории Украины.