Вооруженные головорезы ограбили консульство Украины в Судане

Главное: Вооруженные налетчики ограбили консульство Украины в Судане. Благодаря вмешательству местных правоохранителей, все ценности оперативно удалось вернуть.

Детали: Вооруженные грабители напали на консульство Украины в Судане. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, утром 8 декабря бандиты, переодетые в форму вооруженных сил, ворвались в диппредставительство. После того как в бой с ними вступил отряд Сил оперативной поддержки, преступников удалось арестовать.

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид Мааруф позднее лично явился в полицию, чтобы опознать налетчиков. Ему вернули похищенные деньги и ценности.

Справка: В соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях помещения дипломатического представительств являются неприкосновенными, независимо от вида и формы собственности. Обязанность защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба лежит на государстве пребывания.

В тему: В 2018 году Судан вошел в число государств, проголосовавших против обновленной резолюции ООН по правам человека в Крыму.

Напомним: В апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот. После четырех месяцев протеста против президента Омара аль-Башира, правившего страной более 25 лет, к власти в стране пришли военные.