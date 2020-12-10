Облако солнечной плазмы накрыло нашу планету

Главное: Плазма с Солнца добралась до Земли. Она накрыла нашу планету.

Детали: Нашу Землю накрыло облако плазмы, которую выбросило Солнце еще в понедельник, 7 декабря. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (РФ).

Отмечается: «Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра».

Ученые говорят: «Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток».

Уточняется: «Воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли».

В тему: ранее стало известно, когда погибнет наша Солнечная система.