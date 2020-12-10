Смертность от COVID-19 в Украине продолжает зашкаливать

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 266 человек. Выявлено еще 13 371 случаев заразы.

Детали: За сутки в Украине коронавирус диагностировали еще у 13 371 человек. Данные на четверг, 10 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Было проведено 67 142 тестирования: методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.

С начала пандемии заболели уже 858 714 человек.

За последние сутки госпитализировали 2 993 человека.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве – 1 899 человек.

Жертвами заразы за сутки стали 266 людей. Всего болезнь унесла уже 14 470 жизней.

Сейчас остаются больными 393 693 человека.

В тему: ранее мы писали, что в Украине установлен антирекорд смертности от COVID-19.