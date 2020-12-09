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Новости > Ирина Гаюк: Наличие параллелей между армянской и украинской орнаментикой сомнений не вызывает

Ирина Гаюк: Наличие параллелей между армянской и украинской орнаментикой сомнений не вызывает

Автор: «Фраза»
09.12.20 14:08
396
Ирина Гаюк: Наличие параллелей между армянской и украинской орнаментикой сомнений не вызывает

Известный украинский ученый назвала основные символы в армянских и украинских орнаментах.

«Тема сходства армянских и украинских национальных орнаментов, практически не изучена, а ведь ее раскрытие позволило бы нам значительно лучше узнать и понять историю своей культуры», — отметила в комментарии AnalitikaUA.net, известный украинский ученый, арменовед, кандидат философских наук, лауреат Шевченковской премии Ирина Гаюк.

Украинский ученый раскрыла грани сходства армянских и украинских национальных узоров, и орнаментов, мнение о котором ранее высказала дизайнер из Армении Маргарита Петросян.

По мнению арменоведа, изучение схожести между армянскими и украинскими орнаментами заставляет нас отвлечься от суеты вечно спешащего «сегодня» и вспомнить, что за нами стоят многие поколения наших предков, создавших тот культурный фундамент, который позволяет нам «Быть», а не «Казаться».

«Ведь орнамент изначально – это не просто красивый узор. Его происхождение целиком и полностью магическая, а эстетическая украшающая функция орнамента, производна по отношению к религиозной. Орнаменты играли роль оберега, защиты, а также «обеспечивали» включение человека в функциональность всех трех сфер мироздания, т.е. через магическую функцию узоров человек становился сопричастным космосу.

Основные символы, присутствующие как в армянских, так и украинских орнаментах – это крест самых разных модификаций (прямой, косой, трискелион, кельтский крест, свастика и т.д.), солнце, растения – виноградные (у армян) и калиновые (у украинцев) гроздья, розетта, звезда (особенно, восьмиконечная). Восьмилучевая звезда – октограмма (т. е. сочетание прямого и косого крестов) в древности была символом соединения мужского и женского начал, создающих жизнь. Вписанная в окружность, она олицетворяет порядок, созидание. Американский археолог и культуролог Мария Гимбутас, сопоставляя неолитические изображения Юго-Восточной Европы, пришла к выводу, что косой крест был символом Великой Богини. Лишь позже его стали считать символом солнца».

Ученый отметила, что наличие безусловных параллелей между армянской и украинской орнаментикой сомнений не вызывает.

«Причин тут много, но главных, вероятно, две. Во-первых, это общий универсальный транскультурный фундамент всех культур, в частности, распространенный в архаичную эпоху по всей Земле культ Великой Богини-Матери. Ведь при внимательном прочтении практически все основные орнаменты сводятся к архаичным символам, связанным с Великой Богиней.

Вторая причина – тесные исторические контакты, хотя вряд ли оправданно охарактеризовывать многовековое комплементарное проживание армян на украинских землях словом «контакты», точнее было бы сказать, что произошло эффективное взаимопроникновение и взаимообогащение этих двух культур. Отсюда безусловные параллели в орнаментике, скажем гуцульских, меньше – подольских тканых изделий, с армянской тканной продукцией. То же касается и керамики этого региона. И если я вижу безусловные орнаментальные стилистические параллели между керамикой и тканной продукцией Прикарпатья, средневекового Херсонеса Таврийского и Двина, возникает вопрос, что является общим для этих трех регионов? Я нахожу один общий знаменатель – это армяне. То, что наиболее заметные орнаментально-стилистические параллели между украинскими и армянскими изделиями наблюдаются именно в регионах наиболее давнего и плотного проживания армянских переселенцев – также говорит в пользу такого вывода.

К сожалению, эта тема практически не изучена, а ведь ее раскрытие позволило бы нам значительно лучше узнать и понять историю своей культуры и осознать, что культура армянской диаспоры является неотъемлемой важной частью украинской культуры», — заключила Ирина Гаюк.

Другой известный украинский ученый, Заместитель гендиректора национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко, ранее также подтвердил сходство армянских и украинских национальных узоров, и орнаментов. По его словам, сходства действительно есть. «Наблюдается также сходство в орнаментике икон». Ученый объясняет это общей историей.

Ранее, мнение о сходстве национальных узоров высказала дизайнер, владелица авторского ателье Margo – Маргарита Петросян. Она отметила, что в процессе работы над вышивками с украинскими мастерами обнаружили много сходств в элементах узоров национальных мотивов.

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