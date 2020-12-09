В Украине установлен антирекорд смертности от COVID-19

Главное: Коронавирус в Украине установил новый антирекорд. За сутки скончались 276 людей.

Детали: COVID-19 в Украине наращивает обороты. Данные на среду, 9 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Был установлен новый антирекорд смертности: за отчетный период скончались 276 человек. Всего зараза забрала уже 14 204 жизней.

За сутки зафиксировали 12 585 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели уже 845 343 человека. Было проведено 58 271 тестирование: методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

Наибольший прирост больных отмечен в Киеве (1 728), а также Одесской (1 270) и Киевской (943) областях.

За сутки выздоровели 14 554 человек. Сейчас остаются на лечении 394 225 людей.

В тему: ранее мы писали, что COVID-19 в Украине вновь наращивает обороты.