Бездействие губернатора Черкасчины Сергейчука привело к поражению на выборах и провалу «Большого строительства», — СМИ

Председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергейчук провалил работу в области, что повлекло поражение партии Президента «Слуга народа» на местных выборах и невыгодную для центральной власти конфигурацию коалиций в местных советах. Об этом говорится в статье «Как президент Черкасчину терял», обнародованной на сайте «Прочерк».

Как отмечается в публикации, Сергейчук стал в Черкассах «символом делегитимизации губернаторской вертикали власти». «Результаты местных выборов были крайне невыгодными для правящей партии „Слуга народа“. Судя по тому, на чем зашли в местные советы представители ВО „Черкасчане“ (бренд местных агроолигархов), „Европейской солидарности“ и „Батькивщины“ (чью франшизу в области, как говорят некоторые эксперты, выкупил Антон Яценко) говорить об эффективности админресурса для кандидатов от „слуг народа“ просто не приходится», — говорится в статье.

По мнению журналистов, «админресурс на Черкасчине был задействован эффективно. Но точно не по вертикали председателя ОГА и не в интересах правящей партии «Слуга народа».

Также в статье отмечается, что несмотря на большой электоральный потенциал команды Президента Зеленского, в областном совете «сообразили на троих» — «сформировали коалицию с ВО „Черкасчане“, ЕС и „Батькивщиной“, без участия „Слуги народа“. » Что касается города Черкассы, то для команды Зеленского «противостояние с Бондаренко было суперпринципиальным», — говорится в статье. Однако, как считают авторы публикации, вся политическая элита «наблюдала за беспомощностью „губернаторской“ вертикали и откровенной имитацией со стороны местных правоохранителей».

Авторы отмечают, что причина такого провала в том, что Сергейчук не смог наладить эффективный диалог с местной региональной элитой и контролировать ее действия. «Действия Сергейчука неизвестны никому, кроме небольшого числа подписчиков его телеграмм-канала. Об прогнозируемости таких действий — нечего и говорить. В ОГА до сих пор не сформирована вертикаль власти, понятия „команда Сергейчука“ просто не существует. С ним не пришли новые управленцы, не смог он удержать и старых. Непонятной является ни стратегия, ни тактика действий, ни приоритеты и локальные задачи», — говорится в статье.

Кроме того, авторы отмечают, что Сергейчук провалил на Черкасчине и программу Президента «Большое строительство», «областная администрация просто не смогла эффективно проконтролировать своевременность выполненных работ по целому ряду объектов». «В результате этого — провал по всем управленческим направлениям, от борьбы с рейдерством до своевременной сдачи объектов «Большого строительства», — говорится в статье.

Многолетние чиновники ОГА, пишут авторы, отмечают «откровенное отсутствие интереса киевского „парашютиста“ к проблемам региона — он неделями не рассматривает документы и не принимает решений. От этого системно страдают все управленческие процессы». «По инсайдерской информации, представители сразу нескольких партий-победителей местных выборов пытались выйти на диалог с Сергейчуком, но в результате не получили никаких конкретных слов или действий. Впрочем, как известно, „свято место пусто не бывает“. Центр принятия политических решений сегодня откровенно сместился в Умань в приемную Антона Яценко. Именно он формирует коалиции, защищает обиженных, продвигает нужны кадры, утверждает бюджеты», — говорится в статье.

Напомним, Сергей Сергейчук возглавил Черкасскую областную государственную администрацию 28 августа 2020 года. На выборах в Черкасский облсовет 25 октября партия «Слуга народа» заняла второе место с результатом 14,49%, уступив ВО «Черкасчане» (21,41%). Однако партия Президента не вошла в коалицию в Черкасском облсовете. На выборах мэра Черкасс победил действующий мэр Анатолий Бондаренко.