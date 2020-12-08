Жуткое ДТП в Хмельницкой области оборвало три жизни

Главное: Страшное ДТП произошло в Хмельницкой области. Его жертвами стали три человека.

Детали: Около полуночи в Хмельницкой области возле села Кривчик произошло смертельное ДТП. В ГСЧС сообщают, что жертвами аварии стали три человека.

Известно, что тут разбился автомобиль Volkswagen Passat В5, в салоне которого находились водитель и три пассажира.

Жертвами ДТП стали 46-летний водитель и две пассажирки 50 и 55 лет.

Еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался.

В тему: ранее мы писали, что жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека.