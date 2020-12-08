Американцы объявили о создании вакцины от всех штаммов гриппа

Главное: Американские врачи объявили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против гриппа.

Детали: Исследователи из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Как сообщает Lenta.ru, новая вакцина создана на основе химерного гемагглютинина и способна устранить необходимость в ежегодной ревакцинации.

Если обычные вакцины против гриппа индуцируют нейтрализующие антитела, направленные на специфический домен белка на оболочке вируса, который может мутировать, что приводит к появлению новых штаммов вирусов, то химерная вакцина направлена против другого участка, который менее подвержен мутациям. Это позволяет нейтрализовать разные штаммы вирусов.

В ходе клинических испытаний первой фазы оценивалась безопасность и иммуногенность вакцины у 65 добровольцев. Как выяснилось, она способна вызывать сильный иммунный ответ, который сохранялся не менее 18 месяцев.

В тему: В конце октября в Украину завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа. Большая ее часть защищает людей от четырех штаммов гриппа.

О том, что нужно знать о прививках от гриппа, читайте здесь.

Напомним: По итогам исследования лаборатории Минобороны США выяснилось, что прививка от гриппа повышает шансы заболеть коронавирусом.

В то же время исследователи из университета Флориды заявили, что вакцина от гриппа как минимум в течение года снижает тяжесть коронавирусной болезни.

Справка: Возбудитель гриппа — это вирус, относящийся к семейству ортомиксовирусов, включает в себя три типа вирусов (типы A, B и C). Вирусы могут быстро мутировать в пределах своего типа (особенно типа A) и изменять структуру своих белков, за которые могут зацепиться защитные белки организма человека (антитела) и уничтожить вирус, что также затрудняет борьбу и меры профилактики против гриппа.

Ниже можно увидеть, как отличить грипп от других простудных заболеваний и что делать в случае, если вы заболели.