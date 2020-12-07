Теперь зима в Киев пришла по-настоящему: появилось объяснение синоптиков

Главное: Метеорологическая зима пришла в Киев. Что это значит?

Детали: В Киев пришли метеорологическая зима. Об этом говорят в Центральной геофизической обсерватории.

Синоптики отмечают следующее: «Среднесуточная температура воздуха в городе 30 ноября опустилась до 1 градуса мороза. При этом стойкое снижение температуры ниже 0 градусов свидетельствует о начале метеорологической зимы».

Подчеркивается также: «Зима пришла почти в срок: всего лишь на четыре дня позже климатической нормы».

Эксперты говорят: «Отрицательные значения температуры воздуха в Киеве будут держаться и дальше».

Раньше всего зима приходила в город 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году. А вот позднее всего это случилось 29 декабря в 2015 году.

При этом прошлом году в Киеве впервые за историю наблюдений не зафиксировали начало метеорологической зимы.

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