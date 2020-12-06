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Новости > Активность COVID-19 в Украине немного снизилась: данные на 6 декабря

Активность COVID-19 в Украине немного снизилась: данные на 6 декабря

Агата Кловская
06.12.20 11:14
1109
Активность COVID-19 в Украине немного снизилась: данные на 6 декабря

Главное: За сутки коронавирус в Украине диагностировали у  11 590 человек. Стало известно о 167 новых жертвах.

Детали: Темпы распространения COVID-19 немного снизились. Данные на воскресенье, 6 декабря, приводит Минздрав.

Сообщается, что за сутки зафиксировали еще 11 590 случаев заразы.

Отмечается, что заболели 627 детей и 493 медика.

Скончались 167 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 81 3306 случаев коронавируса, а жертвами болезни стали 13 588 людей.

Наибольший прирост больных за сутки был зафиксирован в Киеве (1 518 человек).

При этом было проведено лишь 42 096 тестирований: 33 308 – методом ПЦР, а также 8 788 – методом ИФА.

В тему: мы писали, что стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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